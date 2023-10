Illyes Ferfera présente « Kan Ya Ma Kan Réunion » Le Baiser Salé Paris, 5 décembre 2023, Paris.

Le mardi 05 décembre 2023

de 21h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant

Pour cette seconde soirée de résidence, le saxophoniste Franco Algérien Illyes Ferfera à décidé de placer au centre les valeurs que sont la rencontre des mondes, l’échange et le partage.

Kan Ya Ma Kan, est une expression arabe qui signifie « Il était une fois ».

Pour conter cela en musique, il a décidé de faire appel à des musiciens de sa génération, avec lesquels il partage le même amour du «chant» (qu’il soit rythmique ou mélodique), des polyrythmies et des structures rythmiques complexes, mais aussi de l’improvisation quand elle préserve sa part d’urgence et de risques :Mathieu Scala à la contrebasse, Julian Leprince-Caetano au piano, et Jean-Baptiste Loutte à la batterie.

Le répertoire proposé, basé sur des compositions de chacun des membres du groupe, puisera ses racines tant dans les rythmes du Maghreb, que dans les modes d’Olivier Messiaen, ou encore dans la tradition jazz Américaine et d’Amérique latine.

Il était une fois « Kan Ya Ma Kan Réunion ».

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

