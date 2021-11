Orléans Médiathèque d'Orléans Loiret, Orléans Illustres illustrateurs : visite guidée de l’exposition Une histoire d’amour de Gilles Bachelet Médiathèque d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Illustres illustrateurs : visite guidée de l’exposition Une histoire d’amour de Gilles Bachelet Médiathèque d’Orléans, 22 janvier 2022, Orléans. Illustres illustrateurs : visite guidée de l’exposition Une histoire d’amour de Gilles Bachelet

Médiathèque d’Orléans, le samedi 22 janvier 2022 à 14:00

Visite guidée en présence de Gilles Bachelet de l’exposition Une histoire d’amour.. Présentation des originaux de l’aventure hilarante et romanesque de Georges et Josette qui, un jour, tombèrent follement amoureux. Exposition organisée dans le cadre de l’évènement Illustres illustrateurs et présentée du 13 janvier au 12 février 2022. Autres expositions: Le chevalier de Ventre-à-Terre – Médiathèque Saint-Marceau Dans l’atelier de Bruno Heitz – Médiathèque Argonne , Blossières et Madeleine A la découverte de l’univers d’Amélie Fléchais – Médiathèque Maurice-Genevoix Dans l’atelier de Stanislas Gros – Centre Charles Péguy – du 15 janvier au 26 mars 2022 Illustres illustrateurs : visite guidée de l’exposition Une histoire d’amour de Gilles Bachelet Médiathèque d’Orléans 1 place Gambetta 45043 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T14:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque d'Orléans Adresse 1 place Gambetta 45043 Orléans Ville Orléans lieuville Médiathèque d'Orléans Orléans