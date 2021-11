Ouzouer-sur-Loire Médiathèque Saint-Marceau Loiret, Ouzouer-sur-loire Illustres illustrateurs : visite guidée de l’exposition Le chevalier de Ventre-à-Terre de Gilles Bachelet Médiathèque Saint-Marceau Ouzouer-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Ouzouer-sur-loire

Illustres illustrateurs : visite guidée de l’exposition Le chevalier de Ventre-à-Terre de Gilles Bachelet Médiathèque Saint-Marceau, 22 janvier 2022, Ouzouer-sur-Loire. Illustres illustrateurs : visite guidée de l’exposition Le chevalier de Ventre-à-Terre de Gilles Bachelet

Médiathèque Saint-Marceau, le samedi 22 janvier 2022 à 10:00

Visite guidée en présence de Gilles Bachelet de l’exposition Le chevalier de Ventre-à-Terre. Présentation des originaux de l’album qui comme les autres ne déroge pas à la règle en étant drôle, pertinent et plein de références à nos livres d’enfants. Exposition organisée dans le cadre de l’évènement Illustres illustrateurs et présentée du 13 janvier au 12 février 2022. Autres expositions: Une histoire d’amour de Gilles Bachelet – Médiathèque Dans l’atelier de Bruno Heitz – Médiathèques Argonne, Blossières et Madeleine A la découverte de l’univers d’Amélie Fléchais – Médiathèque Maurice-Genevoix Dans l’atelier de Stanislas Gros – Centre Charles Péguy – du 15 janvier au 26 mars 2022 Illustres illustrateurs : visite guidée de l »exposition Le chevalier de Ventre-à-Terre de Gilles Bachelet Médiathèque Saint-Marceau 2 Rue des Roses 45000 Orléans Ouzouer-sur-Loire Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T10:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Ouzouer-sur-loire Autres Lieu Médiathèque Saint-Marceau Adresse 2 Rue des Roses 45000 Orléans Ville Ouzouer-sur-Loire lieuville Médiathèque Saint-Marceau Ouzouer-sur-Loire