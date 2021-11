Orléans Médiathèque d'Orléans Loiret, Orléans Illustres illustrateurs: rencontre illustrée Médiathèque d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Médiathèque d’Orléans, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00

Véritable temps de la manifestation Illustres illstrateurs, cette rencontre qui réunira Gilles Bachelet, Amélie Fléchais, Stanislas Gros et Bruno Heitz sera animée par Patrice Wolf, co-animateur entre 1987 et 2008 de l’émission « L’as-tu lu mon p’tit loup » avec Denis Cheissoux sur France Inter.

Nombre de places limité à 170

Médiathèque d'Orléans 1 place Gambetta 45043 Orléans

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T20:00:00

