ILLUSTRE THEATRE – WHY NOTES SE DECHAINE

2022-11-20 15:00:00 – 2022-11-20 Dimanche 20 Novembre à 15h : « Why Notes se déchaîne » de la chorale Why Notes Les Why Notes passent à la télé !… Enfin pas encore… En attendant cette consécration majeure, ils revisitent la télé à leur sauce.

Chants mis en scène et situations décalées pour les addicts des zygomatiques tressautants !

Superman, Zorro, Cat Women côtoient Stéphanie de Monaco, Benabar, Eddie Mitchel… Que du beau monde ! En prime time à Pézenas et sans décodeur ! « Why Notes se déchaîne », un spectacle pas très cathodique… Tarif unique : 12€

