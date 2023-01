ILLUSTRE THEATRE – MENON Pézenas Pézenas Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault 15 EUR MÉNON de PLATON Comment devenir quelqu’un d’excellent ? Est-ce que l’excellence s’apprend ? Et si oui, qui peut se charger de cette tâche si délicate ?

A travers les questions de Ménon, Platon / Socrate interrogent le savoir, l’apprentissage, la transmission, et tentent de répondre à une jeunesse qui, malgré ses maladresses, a soif de savoirs et de repères pour se lancer dans la vie adulte.

Le Ménon est un exercice philosophique méthodique, exigeant, où la pensée découvre, sous l'incitation, ses erreurs, ses ressources, son besoin, son bonheur, échappant à tout dogmatisme et à tout scepticisme. Rarement l'art du philosophe n'a autant brillé en si peu de mots.

