ILLUSTRE THEATRE – LA JOYEUSE HISTOIRE DU MONDE Pézenas

Pézenas

ILLUSTRE THEATRE – LA JOYEUSE HISTOIRE DU MONDE, 13 avril 2023, Pézenas 22 Avenue de la Gare du Midi Pézenas

2023-04-13 20:30:00

Herault 16 16 EUR Un Spectacle d’Albert Meslay En historien bénévole, mais fantaisiste rémunéré, Albert Meslay vous invite à un voyage dans le temps.

L’artiste va de la pierre taillée, mais hélas pas toujours très bien taillée, à la bombe atomique, en passant par les croisades, le Roi-Soleil et les mines de charbon. L’Histoire vue par les vaincus, les Gaulois, les Indiens et Louis XVI. L’Histoire de la diversité, Les Huns, les Vikings et les Allemands de l’Est. L’Histoire qui respecte la parité, Jeanne d’Arc, Madame Attila et la Vénus de Milo. Et bien sûr, l’Histoire du futur, avec, au XXXIe siècle, en 3022, notre époque vue par un historien de l’université de Clermont-Ferrand-sur-Mer. En historien bénévole, mais fantaisiste rémunéré, Albert Meslay vous invite à un voyage dans le temps.

