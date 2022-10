ILLUSTRE THEATRE – HOLA ! HE ! SGANARELLE ! Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hrault

Tous les samedis soirs de Décembre à l’Illustre Théatre Partis sur les chemins de France, Molière et sa troupe de comédiens arrivent à Pézenas et y font la connaissance du truculent Gély, le barbier aubergiste.

Gély, son bon sens populaire, ses histoires, inspirent le jeune Molière.

A son contact, il devient un grand comédien comique et l’auteur de pièces à succès.

Le grand Molière est né et est bientôt appelé à Versailles… « Si Jean Baptiste Poquelin est né à Paris, Molière est né à Pézenas » Marcel Pagnol

Dans un décor de tréteaux, roulotte et toiles peintes, avec un art partagé de la comédie et des références historiques, naissent sous nos yeux La jalousie du barbouillé ou L’impromptu de Versailles et surtout le grand Molière… Création 2022 de L’Illustre Théâtre en coproduction avec la Ville de Pézenas pour l’anniversaire des 400 ans de la naissance de Molière. Une Pièce de Guy Vassal

Mise en scène par : Gérard Mascot.

Avec Marie Bernard, Gilles Buonomo, Joris Calegari, Ruben Chehadi, Théo Gerey, Jacques Pons, Simon-Pierre Ramon, Delphine Sire & Lisie Vinsson.

Décors : Guy Sahuc, Agnès Canuto, David Sartre Doublet & Albert Soriano

Costumes : Stéphanie Sanchez & Morgane Rino

Perruquière : Nathalie Damville

Photos : Olivier Lebaron

Affiche : Vincent Sahuc

Administration : Véronique Cheval De L’Illustre Théâtre en coproduction avec la Ville de Pézenas Tarifs:

Normal : 24 €

Réduit : 18 € ( mineurs +10ans, étudiants, personnes à la recherche d’un emploi , groupes +10 pers)

