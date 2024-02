ILLUSTRE THEATRE GORGIAS Pézenas, vendredi 1 mars 2024.

GORGIAS de PLATON : En démocratie, tous les citoyens ont droit de s’exprimer pour participer aux affaires publiques. Encore faut-il savoir bien parler.

Vendredi 1er Mars 14h30 / 20h00

Samedi 9 Mars 20h00

En démocratie, tous les citoyens ont droit de s’exprimer pour participer aux affaires publiques. Encore faut-il savoir bien parler.

Il y a donc des maîtres pour enseigner cet art . Ici, Gorgias, Professeur et Diplomate, déplace les foules.

Et ses élèves : Polos, qui l’accompagne, Calliclès, qui le reçoit – tous deux bien entraînés… et tous ceux, venus assister à l’entretien, nombreux, tous ambitieux et impatients de tourner à leur avantage ce nouveau pouvoir.

Et Socrate qui, avec ses questions – et non sans joie, pousse les trois dangereux beaux parleurs à reconnaître l’incohérence de leur position et, finalement les réduit au silence !

Les acteurs, sensibles à cette jubilation et rompus à la dialectique, font ressortir ce qu’il y a de stimulant et de permanent dans ce dialogue – le plus accompli – de Platon.

Un Spectacle de la Compagnie des Amis de Platon 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 14:30:00

fin : 2024-03-01

22 Avenue de la Gare du Midi

Pézenas 34120 Hérault Occitanie

