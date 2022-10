ILLUSTRE THEATRE – FABRICE LUCHINI ET MOI Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hrault

Hrault 16 16 EUR Jeudi 20 Octobre à 20h30 :

« Fabrice Luchini et Moi » de et avec OLIVIER SAUTON Olivier Sauton est un jeune homme obsédé par la gloire et les conquêtes féminines, totalement imperméable à la culture. Pourtant il rêve de devenir comédien… Une nuit, le hasard le fait tomber nez à nez avec son idole, Fabrice Luchini.

Culotté, il lui demande de devenir son professeur. D'abord réticent, celui-ci accepte et va prodiguer au jeune homme trois leçons de théâtre aux allures de leçons de vie. Quand Fabrice Luchini devient le professeur de théâtre d'un jeune ambitieux inculte, s'ensuit un spectacle drôle, fantasmé autour d'une brève mais réelle rencontre. Déjà plus de 65 000 spectateurs !

