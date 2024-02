ILLUSTRE THEATRE ANIMA : UNE HISTOIRE DE SONORITE Pézenas, samedi 16 mars 2024.

ILLUSTRE THEATRE ANIMA : UNE HISTOIRE DE SONORITE Pézenas Hérault

Un spectacle hybride, où la danse; intime, spontanée, intuitive ; raconte l’exil, le voyage, la rencontre vers la métamorphose pour devenir soi m’aime .

Samedi 16 Mars

20h30

Anima

Une histoire de sororité,

Une histoire qui se crée au fil des rencontres.

D abord, la rencontre de la danse et du yoga.

Un groupe qui se fédère, identités multiples dont les corps se délient, se re-construisent, se libèrent et se rencontrent.

La créativité, la complicité, la tendresse s’installent.

Et l’envie de mettre ces femmes, sincères, justes et engagées, en scène.

Raconter une histoire.

Ainsi naît Anima. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

22 Avenue de la Gare du Midi

Pézenas 34120 Hérault Occitanie contact@illustretheatre.fr

