ILLUSTRE THEATRE – ALAIN GUYARD, PHILO FORAINE, 8 décembre 2022, .

ILLUSTRE THEATRE – ALAIN GUYARD, PHILO FORAINE



2022-12-08 20:30:00 – 2022-12-08

16 16 EUR Jeudi 8 Décembre à 20h30 :

Si philosopher consiste à blablater un ronron destiné aux amateurs de café-philo buveurs de thé bergamote, alors les numéros de philo foraine orchestrés par Guyard ne sont pas des moments de philosophie.

Mais si philosopher consiste à dérouler un boniment truculent et haut en couleur, tonique et complice, plein d’humour et d’invectives, alors Guyard est philosophe.

Le thème de cette soirée : « Les philosophes sont tous des cons, même Socrate »

La performance d’Alain Guyard, ancien prof, familier des prisons et des unités psychiatriques, écrivain de théâtre et de romans, n’est pas une conférence, ni l’interprétation d’un texte, ni une libre improvisation.

C’est un numéro qui fait éclater tous les murs, le quatrième, entre lui et le public ; et le cinquième, entre la culture et le droit au plaisir.

L’illustre Théâtre espère que cette expérience philosopique sera la première d’une longue série d’expériences plus impertinentes les unes que les autres.

Tarif normal : 20€

Tarif réduit : 16€

La performance d’Alain Guyard, ancien prof, familier des prisons et des unités psychiatriques, écrivain de théâtre et de romans, n’est pas une conférence, ni l’interprétation d’un texte, ni une libre improvisation.

C’est un numéro qui fait éclater tous les murs, le quatrième, entre lui et le public ; et le cinquième, entre la culture et le droit au plaisir.

dernière mise à jour : 2022-10-13 par