Musée Toulouse-Lautrec, le mercredi 4 mai à 14:30

Toulouse-Lautrec s’est fait le reporter de son époque, représentant les grands artistes dans les salles de spectacle, dont des musiciens. Parmi eux, la famille Dihau pour laquelle il illuste un album de chansons dont les melodies ont été crées par Monsieur Dihau. Julie Eugène, vous propose grace à la technique de linogravure d’illuster à votre tour, une chanson ou un album qui vous tient à coeur. * A partir de 4 ans. * Tarifs : * 9€ adulte * 3€ enfant Réservation obligatoire

Visite-atelier famille autour de la linogravure pour illustrer une chanson ou un album de musique. Musée Toulouse-Lautrec Palais de la Berbie, Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Albi Tarn

2022-05-04T14:30:00 2022-05-04T16:30:00

