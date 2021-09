Nyons Nyons Drôme, Nyons Illustre Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Illustre 2021-10-09 10:30:00 10:30:00 – 2021-10-09 11:45:00 11:45:00 Médiathèque 9 Rue Albin Vilhet

Nyons Drôme

Nyons Drôme Nyons La rappeuse se déplace avec aisance entre poésie et engagement. Elle livre une ode au rap qui parle de notre monde, de notre identité, du lâcher prise et de la place de la femme.

mddp-nyons@ladrome.fr +33 4 75 26 48 26

Nyons Adresse Médiathèque 9 Rue Albin Vilhet