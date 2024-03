Illustre Mistral ! L’òbra en imatges CIRDÒC – Institut occitan de cultura Béziers, jeudi 4 avril 2024.

Illustre Mistral ! L’òbra en imatges Une exposition autour des illustrations des œuvres de Frédéric Mistral 4 avril – 28 juin CIRDÒC – Institut occitan de cultura Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T10:00:00+02:00 – 2024-04-04T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-28T10:00:00+02:00 – 2024-06-28T18:00:00+02:00

À l’occasion du 120ème anniversaire du Prix Nobel de littérature reçu par Frédéric Mistral, le CIRDOC-Institut occitan de cultura vous invite à découvrir les interprétations graphiques de l’oeuvre du poète provençal. Loin des images stéréotypes, ces dernières témoignent d’une créativité qui honore l’oeuvre du Mèstre, dans toute sa profondeur et ses contrastes. Un univers plein d’ambiguïtés : à la fois solaire, désolé, fantastique et brûlé, plein de fées, de sorcières, de héros et d’héroïnes iconiques.

Venètz descobir las edicions remirablas de las òbras de Mistral dins las collecions del CIRDÒC-Occitan de cultura.

CIRDÒC – Institut occitan de cultura Béziers, 1 Boulevard Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « secretariat@oc-cultura.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « 0467118510 »}]

Exposition Frédéric Mistral

Graphisme : Cécile Doumayrou