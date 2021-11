Illustrations d’Olivier Chéné Librairie Durance, 20 novembre 2021, Nantes.

Olivier Chéné est un illustrateur qui vit et travaille en région nantaise. Il a étudié les arts appliqués à La Souteraine et les arts décoratifs à Paris et à l’école Olivier de Serres. Il partage son temps entre l’illustration 3D et l’illustration jeunesse pour laquelle il privilégie l’aquarelle et les crayons de couleur. L’an passé, avec l’auteure Hélène Gloria, il nous a entrainés dans les rues de Londres avec Elijah Betz, le renne punk d’Angleterre (éditions D’eux). Entièrement à l’aquarelle, cet album met en scène un jeune renne qui rêve d’indépendance et choisit de quitter la compagnie du Père-Noël pour vivre de la musique dans la capitale anglaise. Avec “La Carotte, la brute et le truand” (éditions D’eux), où il est à la fois l’auteur et l’illustrateur, Olivier Chéné se moque de la naïveté d’un loup affamé qui croise un lapin, vendeur de carottes. Évidemment, le loup croquerait bien le lapin mais ce dernier est très malin et bien courageux. Il ruse, se moque ouvertement et trouve toujours la parade pour échapper aux griffes du méchant loup. On rit du dialogue savoureux entre ce lapin bonimenteur et ce loup naïf et benêt. Mais attention “n’est pas pris celui qui croyait prendre”… L’exposition présente les étapes de fabrication de ces deux albums et des images originales. Venez donc fouler les pavés londoniens et vous enfoncer dans la clairière du loup.Olivier Chéné sera en dédicace le samedi 13 novembre de 11h à 12h30

