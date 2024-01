Illustrations d’Isabelle Simler Médiathèque Saint-Exupéry Toulouse, vendredi 1 mars 2024.

Illustrations d’Isabelle Simler découvrez cette exposition comme une invitation au rêve dans l’univers de l’auteure-illustratrice Isabelle Simler 1 mars 25 avril Médiathèque Saint-Exupéry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T06:00:00+01:00 – 2024-03-02T05:00:00+01:00

Fin : 2024-04-25T06:00:00+02:00 – 2024-04-26T05:00:00+02:00

Du 1er mars au 26 avril

Dans le cadre de l’édition 2024 de Des Livres et Nous, découvrez cette exposition comme une invitation au rêve dans l’univers de l’auteure-illustratrice Isabelle Simler où la nature est reine. Son œuvre est un vrai travail d’artiste, dont on peut apprécier la précision et la grande subtilité du trait et de la couleur dans ses moindres détails.

Médiathèque Saint-Exupéry

Médiathèque Saint-Exupéry Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/illustrations-disabelle-simler/ »}] [{« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/wp-content/uploads/2024/01/Isabelle-Simler2.jpg »}]

Exposition Tout public