Jura EUR Illusions perdues est un polar descriptif servi par un show physique. La Cie Ga’falu vous propose le spectacle Illusions perdues d’après Balzac par Lionel Jamon. A partir de 15 ans. Sur inscription. J’imaginais la langue savoureuse, vivace, souvent drôle de Balzac entrer en scène afin de se laisser redécouvrir pour le plaisir des sens et de l’esprit ; je voulais laisser entendre que l’usure du temps n’avait en rien terni ses personnages, que les intrigues balzaciennes sortaient du même tonneau que celles d’aujourd’hui. Narrer les pires bassesses depuis les hauteurs de l’âme fine et amusée de Balzac est une jouissance dont les bénéfices méritent d’être partagés ! À l’été 1821, époque à laquelle ce drame parisien commence, il arrivait à la capitale un jeune provincial pur et ambitieux, très-ébahi de voir semé sur la route d’Angoulême à Paris presque toute la somme qu’il destinait à sa vie d’une année. Son histoire sera-t-elle comprise au-delà de Paris ? Le doute est permis. Vous qui tenez ce livre d’une main blanche, vous qui vous enfoncez dans un moelleux fauteuil en vous disant, peut-être ceci va-t-il m’amuser ? Ah ! Sachez-le : ce drame n’est ni une fiction, ni un roman. Il est si véritable, All is true ! que chacun peut en reconnaître les éléments chez soi, dans son cœur peut-être. bibliotheque.poligny@cc-aps.fr +33 3 84 37 37 29 https://mediatheques-coeurdujura.fr/animations/animations-a-venir/171-rencontre-lecture-avec-marcos-carames-blanco Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny

