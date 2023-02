Illusions perdues de Balzac par Jamon Saché Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Saché Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Saché

Illusions perdues de Balzac par Jamon, 3 mars 2023, Saché Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Saché. Illusions perdues de Balzac par Jamon Place Alexander Calder Saché Indre-et-Loire

2023-03-03 20:30:00 – 2023-03-03 Saché

Indre-et-Loire Saché À l’été 1821, époque à laquelle ce drame Parisien commence, il arrivait à la capitale un jeune provincial pur et ambitieux ; très-ébahi de voir semé sur la route d’Angoulême à Paris presque toute la somme qu’il destinait à sa vie d’une année… Lionel Jamin adapte avec brio l’œuvre de Balzac et nous la retranscrit à la manière d’un polar descriptif. Un seul en scène savoureux ou le suspens et l’ironie de Balzac prennent tout leur sens. À l’été 1821, époque à laquelle ce drame Parisien commence, il arrivait à la capitale un jeune provincial pur et ambitieux ; très-ébahi de voir semé sur la route d’Angoulême à Paris presque toute la somme qu’il destinait à sa vie d’une année… saisonculturelle@tourainevalleedelindre.fr +33 6 75 88 39 52 CTVI

Saché

dernière mise à jour : 2023-02-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Saché Autres Lieu Saché Adresse Place Alexander Calder Saché Indre-et-Loire Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Ville Saché Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Saché lieuville Saché Departement Indre-et-Loire

Saché Saché Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Saché Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sache azay-chinon val de loire tourisme sache/

Illusions perdues de Balzac par Jamon 2023-03-03 was last modified: by Illusions perdues de Balzac par Jamon Saché 3 mars 2023 Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Indre-et-Loire Place Alexander Calder Saché Indre-et-Loire saché

Saché Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Saché Indre-et-Loire