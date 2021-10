Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Illusions perdues Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Durée : 2h 29min Réalisateur : Xavier Giannoli Interprètes : Benjamin Voisin, Cécile De France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Jeanne Balibar **Synopsis** : Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions. drame historique d’après le roman d’Honoré de Balzac Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

