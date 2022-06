Illusions perdues

2022-10-18 – 2022-10-18 4 15 Cinq comédiens surdoués se partagent les dix-huit rôles de l’intrigue sur un plateau nu, sans se préoccuper des genres. Les dialogues claquent, l’action s’emballe, toujours fluide, et le public est emporté dans un tourbillon finement orchestré, saisi par cette épopée moderne du héros balzacien qui résonne avec force encore aujourd’hui.

Une adaptation lumineuse et poignante du roman de Balzac. Arrivé d’Angoulême, le jeune poète Lucien de Rubempré ambitionne de trouver dans la bonne société littéraire, gloire, amour et argent. Il ne tarde pas à perdre ses illusions, réalisant que son ascension dépendra de compromis dévastateurs. Cinq comédiens surdoués se partagent les dix-huit rôles de l’intrigue sur un plateau nu, sans se préoccuper des genres. Les dialogues claquent, l’action s’emballe, toujours fluide, et le public est emporté dans un tourbillon finement orchestré, saisi par cette épopée moderne du héros balzacien qui résonne avec force encore aujourd’hui.

