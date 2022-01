Illusions d’optique Médiathèque Jeanne Ducluzeau Archigny Catégories d’évènement: Archigny

du mardi 22 février au samedi 12 mars à Médiathèque Jeanne Ducluzeau

Venez découvrir cette exposition interactive sur les illusions d’optique à l’aide d’outils et de mesures (règles, équerre, patrons…). Une façon ludique d’aborder les sciences par les sens… Tout public. Entrée libre

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire pour les 12 ans et plus.

Exposition Médiathèque Jeanne Ducluzeau 66 rue Roger Furgé 86210 Archigny Archigny Chavarre Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T15:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T18:00:00;2022-02-25T15:00:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T12:00:00;2022-03-01T15:00:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-04T15:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T12:00:00;2022-03-08T15:00:00 2022-03-08T18:00:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T18:00:00;2022-03-11T15:00:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T12:00:00

