Médiathèque Jeanne Ducluzeau, le mercredi 9 mars à 16:00

Doit-on toujours croire ce que l’on voit ? Parfois une mauvaise analyse, par notre système visuel, des informations qui lui parviennent donne une vision déformée de la réalité, c’est ce que l’on appelle une illusion d’optique. Un atelier et des démonstrations permettront de comprendre ce qui semble « magique », et, pourquoi, à l’aide de nombreux exemples, parfois, notre système visuel peut se tromper. Tout public à partir de 10 ans. Sur réservation.

Sur inscription. Pass sanitaire obligatoire pour les 12 ans et plus.

Atelier scientifique Médiathèque Jeanne Ducluzeau 66 rue Roger Furgé 86210 Archigny Archigny Chavarre Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T16:00:00 2022-03-09T17:00:00

