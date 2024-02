Illumin’Eure Rue Charles Joseph Riquier Vernon, samedi 9 mars 2024.

Le 09 et 10 Mars, l’association l’Assaut des gobelins, en partenariat avec Au coin du Dé, organise le tournoi des Illumi’eure, l’un des plus grands tournois au monde de Lorcana, le nouveau jeu de cartes de Disney et Ravensburger.

Venez participer au tournoi afin de remporter de nombreux lots ou bien découvrir le jeu grâce aux parties d’initiation et aux différents évènements annexes !

Vous pourrez également profiter de la présence d’illustrateurs, de streameurs et youtubeurs du jeu et des animations pour tous !

09 et 10 Mars 09h 19h

Espace Philippe Auguste, Rue Charles Joseph Riquier, 27200 Vernon

Entrée gratuite

Pour le tournoi tarif 35€, lot top 64, inscription obligatoire à assautdesgobelins@gmail.com

