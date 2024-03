Illuminations, Résonnances | Château des Bretonnières Lieu-dit La Bretonnière Erbrée, samedi 6 juillet 2024.

Illuminations, Résonnances | Château des Bretonnières Lieu-dit La Bretonnière Erbrée Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de la saison culturelle de Thélème, la culture en pleine nature au Château des Bretonnières à Erbrée.

Après plus de 100 concerts en Europe, au Maroc, en Inde… devant quelque 10.000 spectateurs, l’ensemble Résonnances fait halte à Thélème pour une nuit lumineuse.

Il s’agit ici de faire revivre une grande tradition de la musique classique, aujourd’hui quasiment absente la musique non écrite. Inspirées de musiques anciennes que nous croisons avec des compositions de guitare et de violoncelle, nos mélodies se créent en se jouant. Elles naissent dans et par l’improvisation, de la rencontre de nos instruments. Chacun des lieux que nous traversons est pour nous, musiciens, un écrin qui fait résonner plus haut nos compositions.

Un programme composé autour de textes de musiques anciennes.

Des mélodies inspirées par la scansion des mots, le rythme des phrases, le sens de textes italiens, anglais, français, judéo-espagnols.

Des airs profanes qui racontent les destinées et les tourments universels l’amour, la séparation, la loyauté, l’amitié…

Des airs sacrés qui nous invitent à l’introspection, la transcendance, à l’illumination…

Avec Samuel Cattiau, chant contre-ténor, baryton ; Quentin Dujardin, guitare ;

Matthieu Saglio, violoncelle

> Bar & assiettes gourmandes à partir de 19h

> Début du concert à 20h30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 20:30:00

fin : 2024-07-06 22:00:00

Lieu-dit La Bretonnière Château des Bretonnières

Erbrée 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne theleme.arts@gmail.com

