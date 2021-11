Baillargues Baillargues Baillargues, Hérault ILLUMINATIONS ET ESPRIT DE NOËL – BAILLARGUES Baillargues Baillargues Catégories d’évènement: Baillargues

La municipalité vous donne rendez-vous le vendredi 26 novembre à 17h30, place du 14 juillet, pour le lancement officiel des illuminations. Cet évènement se déroulera en présence d'un invité très spécial : le Père Noël en personne qui viendra déposer la boite aux lettres destinée à recueillir les listes de cadeaux des jeunes baillarguois. Les enfants pourront ensuite y déposer leur lettre jusqu'au 17 décembre. Réponse assurée avant Noël ! Rencontre féérique avec le Père Noël Vendredi 17 décembre, le Père Noël et ses lutins seront de retour à Baillargues. A l'approche de Noël, ils viendront récupérer les lettres que les enfants auront déposées dans la boîte aux lettres spécialement prévue à cet effet. Rendez-vous à 17h30 sur le parvis de l'Eglise pour une rencontre avec le Père Noël et une séance photo avec les enfants.

