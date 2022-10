Illuminations et animations lumineuse de Noël Turckheim Turckheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Turckheim

Illuminations et animations lumineuse de Noël Turckheim, 25 novembre 2022, Turckheim. Illuminations et animations lumineuse de Noël

vieille ville Turckheim Haut-Rhin

2022-11-25 17:30:00 – 2022-12-31 19:00:00 Turckheim

Haut-Rhin Sur la façade de l’Hôtel de Ville, découvrez le mapping qui illumine le Marché des Lutins.

Le long de votre promenade dans la grand rue, profitez d’une lecture de contes : le Kristkindel, le petit bonhomme et les pépins de pomme et le sapin et l’oiseau grâce aux bornes interactives .

Projeté sur la Porte de Munster, un mapping vous raconte en image deux beaux contes de Noël, tous les soirs de 17h30 à 19h. N’hésitez pas à vous y rendre avec vos enfants, après les animations du Calendrier de l’Avent. +33 3 89 27 18 08 Turckheim

dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Turckheim Autres Lieu Turckheim Adresse vieille ville Turckheim Haut-Rhin Ville Turckheim lieuville Turckheim Departement Haut-Rhin

Turckheim Turckheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/turckheim/

Illuminations et animations lumineuse de Noël Turckheim 2022-11-25 was last modified: by Illuminations et animations lumineuse de Noël Turckheim Turckheim 25 novembre 2022 Haut-Rhin Turckheim vieille ville Turckheim Haut-Rhin

Turckheim Haut-Rhin