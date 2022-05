Illuminations et animations autour du colombier d’Heuqueville Heuqueville Heuqueville Catégories d’évènement: Heuqueville

Heuqueville Seine-Maritime Heuqueville Dans le cadre de Pierres en Lumières – Par l’association Pigeont d’art. Illumination du clos-masure – Théâtre vivant illustrant des contes de Guy de Maupassant dans la cour du clos-masure – Spectacle de marionnettes dans le colombier. Animations de 16h à minuit.

pigeondart@gmail.com https://www.heuqueville.fr/

