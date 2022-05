Illuminations et animations autour du cloître et du jardin de l’Abbaye de Montivilliers Montivilliers Montivilliers Catégories d’évènement: Montivilliers

Seine-Maritime

Illuminations et animations autour du cloître et du jardin de l’Abbaye de Montivilliers Montivilliers, 21 mai 2022, Montivilliers. Illuminations et animations autour du cloître et du jardin de l’Abbaye de Montivilliers Montivilliers

2022-05-21 – 2022-05-21

Montivilliers Seine-Maritime Montivilliers Dans le cadre de Pierres en Lumières. Mise en lumière du cloître et du réfectoire de l’Abbaye – Animation autour de la photographie avec l’Association Regards et Images. Animations de 21h à 23h30.

Gratuit. Dans le cadre de Pierres en Lumières. Mise en lumière du cloître et du réfectoire de l’Abbaye – Animation autour de la photographie avec l’Association Regards et Images. Animations de 21h à 23h30.

Gratuit. abbaye@ville-montivilliers.fr https://www.ville-montivilliers.fr/ Dans le cadre de Pierres en Lumières. Mise en lumière du cloître et du réfectoire de l’Abbaye – Animation autour de la photographie avec l’Association Regards et Images. Animations de 21h à 23h30.

Gratuit. Montivilliers

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Montivilliers, Seine-Maritime Autres Lieu Montivilliers Adresse Ville Montivilliers lieuville Montivilliers Departement Seine-Maritime

Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montivilliers/

Illuminations et animations autour du cloître et du jardin de l’Abbaye de Montivilliers Montivilliers 2022-05-21 was last modified: by Illuminations et animations autour du cloître et du jardin de l’Abbaye de Montivilliers Montivilliers Montivilliers 21 mai 2022 Montivilliers seine-maritime

Montivilliers Seine-Maritime