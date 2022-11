Illuminations du 8 décembre Montbrison Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Montbrison

Illuminations du 8 décembre Montbrison, 8 décembre 2022, Montbrison. Illuminations du 8 décembre

Centre ville Montbrison Loire

2022-12-08 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-08 Montbrison

Loire Les associations seront présentes à partir de 18h, Place Eugène Baune, Place et Rue Grenette et Rue des Arches.

Dès 20h30 embrasement de l’Hôtel de Ville, présence du Père Noël, et surprise… Montbrison

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Montbrison Autres Lieu Montbrison Adresse Centre ville Montbrison Loire Ville Montbrison lieuville Montbrison Departement Loire

Montbrison Montbrison Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbrison/

Illuminations du 8 décembre Montbrison 2022-12-08 was last modified: by Illuminations du 8 décembre Montbrison Montbrison 8 décembre 2022 Centre ville Montbrison Loire Loire Montbrison

Montbrison Loire