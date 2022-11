Illuminations de Noël Mouriès Mouriès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Mouriès Découvrez le programme des illuminations de Noël :

• 17h30 : Retraite à la bougie suivie du Père-Noël et ses lutins – Parking de l’école primaire / Place de l’Église.

• 18h00 : Illuminations et ouverture de la maison du Père-Noël.

Chants de Noël par la Chorale des Oliviers

Distribution de vin et chocolats chauds avec leurs gourmandises

• 18h15 : Conte de Noël « Les lutins du Théâtre » par la Cie Les Didascalies – Centre culturel

• 18h40 : Décor photo avec le Père-Noël

et aussi la Crèche Provençale – Eglise Saint-Jacques. Illuminations de Noël du village et de la Maison du Père Noël, le vendredi 2 décembre. +33 6 10 49 34 36 Mouriès

