Illuminations de Noël Martigues, 3 décembre 2021, Martigues.

Illuminations de Noël Martigues

2021-12-03 18:00:00 18:00:00 – 2021-12-03

Martigues Bouches-du-Rhône Martigues

Ces illuminations, qui rassemblent tous les habitants de Martigues, inaugurent les fêtes qui se déroulent dans le centre-ville et dans les quartiers.



Avec la participation de : l’ensemble des bénévoles, des partenaires et des artistes, les habitants, l’AACS, les maisons de quartier et les centres sociaux de Martigues, les associations, le conservatoire Pablo Picasso, la Maison de la Jeunesse et de la Culture, les écoles et collèges, les différents services de la mairie de Martigues.



En 2021, le plasticien et scénographe Thierry Pierras porte le projet. Un spectacle intitulé « Les temps de Monstral ». Dans un endroit où le temps est suspendu, un vaste étang (de Monstral), réceptacle de nos déchets et nos mauvaises pensées, va se voir traverser par deux enfants en pirogue, accompagnés de deux adultes.



Un spectacle onirique qui dure 40 minutes. Joué par une soixantaine de personnes. Une oeuvre accompagnée de musique imaginée par l’artiste.

Il est maintenant une tradition à Martigues, celle des illuminations. Chaque année, à la veille des fêtes de Noël, un quartier de la ville s’illumine pour enchanter petits et grands.

