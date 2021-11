Dole Dole Dole, Jura Illuminations de Noël Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

Illuminations de Noël Dole, 3 décembre 2021, Dole. Illuminations de Noël Dole

2021-12-03 – 2021-12-03

Dole Jura Dole EUR 0 0 Le lancement des illuminations de la ville de Dole débutera le vendredi 3 décembre à partir de 18h. À 18h30, le Jazz Band de Mr Noël vous attend pour une animation musicale. Et de 19h30 à 02h00 venez fêter l’ouverture des festivités à la 7ème édition de la nuit des bars de « Nowel » ! https://www.sortiradole.fr/?annee=2021&mois=12&cHash=627ec8795253e7585a370fd567870879 Le lancement des illuminations de la ville de Dole débutera le vendredi 3 décembre à partir de 18h. À 18h30, le Jazz Band de Mr Noël vous attend pour une animation musicale. Et de 19h30 à 02h00 venez fêter l’ouverture des festivités à la 7ème édition de la nuit des bars de « Nowel » ! Dole

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

Détails Catégories d’évènement: Dole, Jura Autres Lieu Dole Adresse Ville Dole lieuville Dole