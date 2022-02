Illuminations de Noël chez Anim’O Parc Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fuveau

Illuminations de Noël chez Anim’O Parc Fuveau, 27 novembre 2021, Fuveau. Illuminations de Noël chez Anim’O Parc Anim’O Parc 20 Chemin Pellegrin Fuveau

2021-11-27 17:00:00 17:00:00 – 2021-12-23 Anim’O Parc 20 Chemin Pellegrin

Fuveau Bouches-du-Rhône Fuveau Des illuminations animations pour les enfants dont un concours de dessins.

La présence du Père Noël de 17h30 à 18h30.

Snack et buvette sur place (chocolat chaud, vin chaud, crêpes, gaudfres…) La ferme de loisirs Anim’O Parc vous propose ses animations de Noël ! +33 6 01 32 16 45 Des illuminations animations pour les enfants dont un concours de dessins.

La présence du Père Noël de 17h30 à 18h30.

Snack et buvette sur place (chocolat chaud, vin chaud, crêpes, gaudfres…) Anim’O Parc 20 Chemin Pellegrin Fuveau

dernière mise à jour : 2021-12-01 par Office de Tourisme de Fuveau Provence Tourisme / Office de Tourisme de FuveauProvence Tourisme / Office de Tourisme de Fuveau

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Fuveau Autres Lieu Fuveau Adresse Anim'O Parc 20 Chemin Pellegrin Ville Fuveau lieuville Anim'O Parc 20 Chemin Pellegrin Fuveau Departement Bouches-du-Rhône

Fuveau Fuveau Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fuveau/

Illuminations de Noël chez Anim’O Parc Fuveau 2021-11-27 was last modified: by Illuminations de Noël chez Anim’O Parc Fuveau Fuveau 27 novembre 2021 Bouches-du-Rhône Fuveau

Fuveau Bouches-du-Rhône