Lot Lunegarde Illuminations dans le village du 4 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Le dimanche 4 décembre de 10h à 19h, aura lieu le marché de Noël proposé par le comité des fêtes, où se produisent de nombreux artisans, de producteurs de foies gras, huîtres, fruits d’automne, champagnes. Une buvette offrant vin chaud, chocolats chauds et autres gourmandises est ouverte tous les soirs pendant les vacances de Noël.

De quoi se réchauffer le cœur et passer un bon moment. Les illuminations de Noël ont débuté il y a une vingtaine d’années par quelques maisons illuminées et décorées.

Depuis elles se sont intensifiées sous l’impulsion de quelques habitants et du comité des fêtes. Aidés de bénévoles tout le monde participe à la décoration : tubes lumineux, boules, utilisation de matériaux de recyclage bois pour fabriquer, cerfs, moutons, ours, lutins, coccinelle etc. tourisme@cc-labastide-murat.fr +33 5 65 21 11 39 © Laurent Delfraissy 151225-172649

