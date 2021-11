Saint-Vallier Saint-Vallier Drôme, Saint-Vallier illuminations dans la ville Saint-Vallier Saint-Vallier Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Vallier

illuminations dans la ville Saint-Vallier, 8 décembre 2021, Saint-Vallier. illuminations dans la ville Saint-Vallier

2021-12-08 – 2021-12-08

Saint-Vallier Drôme Lancement des illuminations de la ville avec des ateliers manuels pour les plus jeunes. +33 4 75 23 07 66 https://www.saintvallier.fr/ Saint-Vallier

dernière mise à jour : 2021-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Vallier Autres Lieu Saint-Vallier Adresse Ville Saint-Vallier lieuville Saint-Vallier