Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique Une balade le long de la plage, un spectacle poétique, des épis éclairés à la lueur des bougies…

RDV devant les plages des Moutiers-en-Retz à la nuit tombante. En fonction de la météo l'évènement peut être annulé ou reporté. Magique et féérique : les plages s'éclairent pour le plus grand plaisir des promeneurs. Participez à cet évenement, n'oubliez pas vos bougies ! christian.bonnel3@free.fr +33 7 89 27 10 33

RDV devant les plages des Moutiers-en-Retz à la nuit tombante. En fonction de la météo l’évènement peut être annulé ou reporté. Les Moutiers-en-Retz

