2022-12-06 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-06 23:00:00 23:00:00 Rédange

Moselle Rédange Présence de Saint-Nicolas

Chants et concert de Noël avec la participation de l’Harmonie Municipale d’Audun-le-Tiche

Stands associatifs : vin chaud, porchetta, spritz, pains-choucroute, décorations de Noël
+33 3 82 82 05 20

