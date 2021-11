illumination du sapin de noël à Vire Normandie Vire Normandie, 3 décembre 2021, Vire Normandie.

2021-12-03 18:15:00 18:15:00 – 2021-12-03

Vire Normandie Calvados Vire Normandie

C’est le lancement officiel des festivités de noël à Vire Normandie, avec l’illumination du grand sapin de noël et son lot de surprises et d’animations! Rendez-vous pour les enfants et les familles dès 17h15 à la mairie pour récupérer son bonnet et participer au défilé qui guidera la calèche du père-noël jusqu’au sapin qui s’illuminera à 18h15.

+33 2 31 66 60 00 https://www.virenormandie.fr/

