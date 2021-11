Illumination du centre-ville de Chauffailles Chauffailles, 4 décembre 2021, Chauffailles.

Illumination du centre-ville de Chauffailles Chauffailles

2021-12-04 15:00:00 – 2021-12-04 21:30:00

Chauffailles Saône-et-Loire

EUR Participez à la journée de festivités pour l’illumination du centre-ville de Chauffailles !

Elle commencera à 15h avec un rassemblement de véhicules de collection, à l’occasion du Téléthon.

L’illumination du centre ville se fera en début de soirée (19h30) en présence du Père Noël et de mascottes bien connues, comme Mickey et Minnie !

Pour parfaire la soirée, les commerçants s’associeront pour fêter l’occasion et vous proposer boissons chaudes et dégustations.

