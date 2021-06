Guimiliau Guimiliau Finistère, Guimiliau Illumination du Calvaire et Animations Guimiliau Guimiliau Catégories d’évènement: Finistère

Guimiliau

Illumination du Calvaire et Animations Guimiliau, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Guimiliau. Illumination du Calvaire et Animations 2021-07-30 – 2021-08-01

Guimiliau Finistère Guimiliau Vendredi :

– 15h : balade gourmande et patrimoine

– 18h : concert de Camille Chapron à l’église

– 20h30 : Red Folk sur scène au bourg

– 22h30 : illumination du calvaire Samedi :

– 14h : 2 marches à thème « patrimoine et plantes »

– 14h : marché du terroir

– 15h à 18h : CIAP – Les Enclos : démonstration et atelier de sculpture sur pierre dans le jardin

– A 18h30 et 20h : Bâches de l’itinérance photo Livioù : visites commentées sur le costume traditionnel, par le Cercle Celtique Danserien Lann Tivisio

– 21h : « Dark Noz » par l’ensemble Eostiged ar Stangala. Déambulation de rue avec danse bretonne, jonglage de feu et échassiers.

– 22h30 : illumination du calvaire Dimanche :

– 14h : vide-grenier et marché du terroir

– 17h : concert de chants de marins

– 20h : concert de Dan Ar Braz et Clarisse Lavanant au bourg

mairie.guimiliau@wanadoo.fr +33 2 98 68 75 06

dernière mise à jour : 2021-06-16