2022-05-21 21:00:00 – 2022-05-21 23:00:00

L'église est classée Monument historique depuis 1886 notamment pour ses chapiteaux historiés dont la facture est unique en Normandie. Accueil des visiteurs et visite commentée par des membres de l'association pour la sauvegarde de l'église.
eglisederucqueville@free.fr https://eglisederucqueville.wordpress.com/

