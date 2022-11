Illumination de la façade de la cathédrale Bayeux Bayeux Catégories d’évènement: Bayeux

Calvados

Illumination de la façade de la cathédrale Bayeux, 16 décembre 2022, Bayeux. Illumination de la façade de la cathédrale

Rue du Bienvenu Bayeux Calvados

2022-12-16 18:00:00 18:00:00 – 2023-01-01 Bayeux

Calvados Animation de la façade principale de la cathédrale par une projection dynamique et pleine de couleurs.

Sapins enneigés, vierge à l’enfant : l’esprit de Noël illumine la cathédrale Animation de la façade principale de la cathédrale par une projection dynamique et pleine de couleurs.

Sapins enneigés, vierge à l’enfant : l’esprit de Noël illumine la cathédrale info@bayeux-tourism.com +33 2 31 22 45 80 DLL OT Bayeux Intercom

Bayeux

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bayeux, Calvados Autres Lieu Bayeux Adresse Rue du Bienvenu Bayeux Calvados Ville Bayeux lieuville Bayeux Departement Calvados

Bayeux Bayeux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayeux/

Illumination de la façade de la cathédrale Bayeux 2022-12-16 was last modified: by Illumination de la façade de la cathédrale Bayeux Bayeux 16 décembre 2022 Bayeux Calvados Rue du Bienvenu Bayeux Calvados

Bayeux Calvados