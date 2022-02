Illuminati Hotties • Enumclaw • Ducks Ltd. / Supersonic SUPERSONIC, 18 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 18 mai 2022

de 19h00 à 23h00

gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

ILLUMINATI HOTTIES

(Punk rock – Hopeless Records – Los Angeles, US)

“Autrice, compositrice, réalisatrice, ingénieure du son, leader d’orchestre, Sarah Tudzin est la fondatrice et la figure dominante de la formation californienne Illuminati Hotties. À l’écoute de son troisième album studio, force est de déduire que cette artiste extrêmement douée ne doit être réduite aux étiquettes punk pop ou punk pop; ses ponctions sophistiquées d’indie rock ou même d’alt country n’ont pas grand-chose à voir avec le rock brut et brouillon qu’on imagine récurrent dans la culture punk. La richesse de ses riffs et de ses ponts, la grande qualité de la plupart de ses arrangements, voilà autant d’éléments qui transcendent l’énergie brute des sous-genres auxquels elle est associée.”

– https://youtu.be/fvQCWX8w_Yw

ENUMCLAW

(Indie – Howlin Banana, Fun Club – Tacoma, US)

“Bien branchés 90’s, entre lo-fi et grunge, c’est quand même plutôt Superchunk, Dinosaur Jr. ou Sebadoh qui se rappellent à notre bon souvenir à l’écoute de Enumclaw, ritournelles cool et vicieuses qui vous accrochent direct les oreilles !” – Addict Culture

https://enumclaw6.bandcamp.com

https://www.youtube.com/channel/UCCoDsYTod9vA6WhqoKBaANw

DUCKS LTD.

(Indie – Carpark & Royal Mountain Records – Toronto, CAN)

“Contre toute attente, la jangle pop, et en particulier sa version des antipodes datant de la fin des années 80, continue à inspirer des musiciens à travers le monde : ce sont cette fois deux musiciens de Toronto, Ducks Ltd. qui reprennent le flambeau, avec un talent ébouriffant”. – Benzine Mag

Si tu aimes: The Chills, The Goon Sax, The Feelies

https://ducksltdband.bandcamp.com

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

