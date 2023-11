The Beatles Factory – 1x Histoire, 1x Show, 1x Spectacle L’ILLIADE, 16 juin 2024, ILLKIRCH GRAFFENSTADEN.

The Beatles Factory – 1x Histoire, 1x Show, 1x Spectacle L’ILLIADE. Un spectacle à la date du 2024-06-16 à 17:00 (2024-06-16 au ). Tarif : 36.2 à 36.2 euros.

Music For Ever Production (L-R-21-3861 L-R-21-3864) présente ce concert. Parce que la musique des Beatles invite au voyage, nous l’avons mise en scène. Le spectacle « Days in a life » conduit le public au fil d’une histoire. Celle d’une vie, celle de nos propres souvenirs. Violonistes lumineuses, guitar heroes aux riffs habités, batteur poète ou bassiste solide comme un rock, chanteurs aux harmonies délicates et violoncelliste inspirée… Sept musiciens autour de morceaux retravaillés ou réorchestrés dans le respect des mélodies originales. Alors, tous ensemble, habillés de cette musique élégante et intemporelle, ils nous emmènent dans un conte fantastique. Avec eux, vous verserez une larme, peut-être, vous rirez sans doute et puis vous chanterez, vous danserez !Réservations pour les personnes à mobilité réduite : 03.88.65.31.06

L’ILLIADE ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 11 Allée François Mitterrand 67400

