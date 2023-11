Le Comte de Monte-Cristo – Tournée L’ILLIADE, 26 mars 2024, ILLKIRCH GRAFFENSTADEN.

Le Comte de Monte-Cristo – Tournée L’ILLIADE. Un spectacle à la date du 2024-03-26 à 20:30 (2024-03-26 au ). Tarif : 23.1 à 23.1 euros.

Trois comédiens s’emparent du chef d’oeuvre de Dumas et remontent le fil de l’histoire, en bouleversent la chronologie sur un rythme syncopé. Jeté par des traîtres au fond d’un cachot pendant quatorze années, miraculeusement libre, considéré comme mort par ceux qui l’ont aimé et haï, Dantès devenu Comte de Monte-Cristo, construit patiemment sa vengeance, recueille les secrets de ses ennemis, et se lance dans un voyage dangereux, poussé comme le nuage de feu passant dans le ciel pour aller brûler les villes maudites. Un jeu de mémoire dans lequel la vengeance et la douleur bataillent, les souvenirs se bousculent, se confondent, perdent le spectateur dans ce labyrinthe vertigineux imaginé par Dumas. Théâtre TOUT PUBLIC à partir de 10 ans Durée: 1H30 Auteur: Alexandre Dumas Avec: Véronique Boutonnet, Franck Etenna, Luca Lomazzi Mise en scène: Richard Arselin Presse: «TT « Dans un souffle, trois comédiens incarnent toute une galerie de personnages, avec pour seul décor et accessoire, un manteau. Un spectacle au rythme haletant, porté par trois présences énergiques et magnétiques.» Télérama «On adore! Une époustouflante comédienne, deux comédiens au jeu exceptionnel, jouent à eux seuls sur un rythme effréné une vingtaine de personnages.Si d’aventure vous ne projetez plus qu’une seule pièce de théâtre au Festival, courez voir ce Monte-Cristo et amenez-y votre famille.» La Provence «Pari relevé avec brio: Ils sont trois, trois seulement sur la scène nue, plongée dans la pénombre, pour jouer une vingtaine de personnages. le spectateur est captivé, littéralement pris dans leurs rets. Une passionnante intrigue, au rythme endiablé, qui donne envie de relire Alexandre Dumas.» Vaucluse Matin «Remarquable: utilisant à merveille l’espace si particulier, éclairant à la lampe torche les comédiens, les faisant se glisser sur les côtés, au plus près des spectateurs, c’est une expérience immersive faite d’ombres, de clarté, en phase avec le romantisme et l’aspect gothique du roman.» Sortir à Paris «Une adaptation émérite, intelligente, éclairée et audacieuse; les comédiens sont époustouflants tant ils donnent vie à chacun des protagonistes avec une véracité exemplaire. Un spectacle qui n’appelle aucune réserve et mérite toutes les louanges.» Froggy’s Delight «Excellent ! A voir sans hésiter avec les collégiens, les jeunes et tous vos amis ! Formidable adaptation du célèbre roman de Dumas, le spectacle restitue en quelques scènes cette histoire si romanesque, et nous tient en haleine de bout en bout. Ils sont formidables, jouent avec passion et énergie. » La Muse Le Comte de Monte-Cristo Le Comte de Monte-Cristo

L’ILLIADE ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 11 Allée François Mitterrand 67400

