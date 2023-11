Celtic Spirit of Ireland L’ILLIADE, 22 mars 2024, ILLKIRCH GRAFFENSTADEN.

Celtic Spirit of Ireland L’ILLIADE. Un spectacle à la date du 2024-03-22 à 20:30 (2024-03-14 au ). Tarif : 39.0 à 39.0 euros.

MUSIC LINE PRODUCTIONS (2-PLATESV- R-2020-004206 / 3- PLATESV – R-2020-00 présente ce spectacle Musique et Tap-Dance Irlandaise Une véritable féérie visuelle et musicale rythmée par le talent d’artistes d’exception UN SPECTACLE ‘’ LIVE ‘’ IMMANQUABLE Originaire du Comté de Kerry, la troupe Celtic Spirit of Ireland sillonnent le monde entier depuis de nombreuses années, avec son sensationnel spectacle 100% ‘’Live’’ qui regroupe 14 danseurs et musiciens sur scène. Les artistes sont sélectionnés parmi les meilleurs de l’Irlande, pour ce spectacle qui est la carte de visite de ce merveilleux pays. Vous serez étonnés et ébahis par la virtuosité, l’agilité, l’entrain et la bonne humeur des danseuses et danseurs, dont les jambes se croisent et se décroisent à une vitesse folle, alors que les pieds battent les claquettes au rythme endiablé de la musique ou a capella, sans oublier les sauts de biches gracieux, élégants et majestueux des ravissantes danseuses. Vous ne résisterez pas aux célèbres et traditionnelles jigs, reels ou ballades rythmées par les tons mélodiques de la guitare acoustique, la douce oscillation du piano, les mélodies sauvages du violon et le uilleann pipe, la cornemuse irlandaise. Les voix magiques des chants irlandais vous transporteront dans l’ambiance conviviale et joyeuse des pubs et tavernes d’Irlande. La troupe Celtic Spirit of Ireland revient en 2024 pour vous faire vivre un moment unique et inoubliable. Des milliers de spectateurs ont déjà assisté à leur spectacle qui ravit jeunes et moins jeunes et se termine toujours par des applaudissements et standing ovation Un spectacle étincelant et magique, à ne manquer sous aucun prétexte. Welcome to Ireland ! Réservations pour les personnes à mobilité réduite : 03 85 42 52 12 Celtic Spirit of Ireland Celtic Spirit of Ireland

Votre billet est ici

L’ILLIADE ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 11 Allée François Mitterrand 67400

39.0

EUR39.0.

Votre billet est ici