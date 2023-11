Parlez-moi de Moi L’ILLIADE, 16 janvier 2024, ILLKIRCH GRAFFENSTADEN.

Parlez-moi de Moi L’ILLIADE. Un spectacle à la date du 2024-01-16 à 20:30 (2024-01-16 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

SPL ILLIADE (L-1/1120355,2/1120356,3/1120357) Présente : ce spectacle Benjamin est un comédien autocentré, préoccupé par sa propre personne… Mathilde est son agente artistique, mais aussi sa compagne, sa secrétaire, son infirmière, sa cuisinière… Elle se dépense sans compter pour lui, jusqu’au jour où… suspense. On attend le coup de cymbale final, il arrivera, oui, mais comment ? Dans cette comédie sur l’ego masculin et le savoir-faire féminin, on rit beaucoup, on rit même jaune tant le miroir, à tous les narcissiques que nous sommes, est criant de vérité.Après ToizéMoi, Camille et Simon fêtent leur divorce et Paradis d’enfer, retrouvez Marie Blanche et Alain Chapuis, l’hilarant Tavernier de Kaamelott, dans leur nouvelle comédie pleine d’autodérision.Mise en scène Véronique Barrault Durée 1h20Tout public N° téléphone accès PMR : 03.88.65.31.06Parking gratuit à proximité. Accès par le tram A / Arrêt Cours de L’illiade. Accès prévu pour les personnes à mobilité réduite. Accueil sur place 1h avant le spectacle. Parlez-moi de Moi

Votre billet est ici

L’ILLIADE ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 11 Allée François Mitterrand 67400

28.6

EUR28.6.

Votre billet est ici