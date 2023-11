Le Meilleur de l’Homme c’est… sa Femme ! L’ILLIADE, 9 décembre 2023, ILLKIRCH GRAFFENSTADEN.

Le Meilleur de l’Homme c’est… sa Femme ! L’ILLIADE. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 20:30 (2023-12-09 au ). Tarif : 32.0 à 32.0 euros.

MUSIC LINE PRODUCTIONS ET L’ILLIADE présentent (L-R-20-4206/8894) ce spectacle TOUT PUBLIC1H15La vie est-elle plus facile quand on est un homme ou quand on est une femme ? Déjà, si vous n’êtes pas d’accord avec votre moitié ou vos amis sur cette question, c’est qu’il faut venir voir cette comédie !Lucas et Julie jouent tous les soirs un match sans merci… Mais c’est vous qui élirez le sexe vainqueur ! Mesdames, on vous garantit qu’en sortant vos hommes vous écouteront, vous regarderont et vous considèreront comme des super-héroïnes. Quant à vous messieurs, vos femmes vous aimeront davantage. Un spectacle qui réconcilie enfin les hommes et les femmes. Une comédie interactive, délirante, concoctée par les créateurs des pièces à succès « Les femmes ont toujours raison », « Faites l’amour pas des gosses » et « Libéréee… Divorcéee ».De Sophie Depooter et Sacha JudaszkoAccès PMR: 03 88 65 31 06 Sacha Judaszko, Sophie Depooter

Votre billet est ici

L’ILLIADE ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 11 Allée François Mitterrand 67400

32.0

EUR32.0.

Votre billet est ici