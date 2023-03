Elsass Rock & Jive Illkirch-Graffenstaden Illkirch-Graffenstaden Catégories d’Évènement: 67400

Elsass Rock & Jive, 17 mai 2023, Illkirch-Graffenstaden

2023-05-17 – 2023-05-21

67400 Illkirch-Graffenstaden . EUR Troisième plus grand festival rétro de France, le festival Elsass Rock & Jive est le seul à mêler à la fois concerts et shows burlesques de qualité.

Pour cette nouvelle édition, les amoureux des années 50 vont être au paradis ! Au programme : un village rétro avec des stands (habits, déco, accessoires rétro), tatouages, barbier, car show, défilés de Pin-up, élection de Miss Pin-up Elsass Rock & Jive 2023, mais aussi et bien sûr, des concerts, des shows burlesques, des danses rétro, un DJ rétro et bien d’autres animations…

